Prof Dr. Suzan Saçar maymun çiçeği hakkında konuştuı: ''Ciddi hastalık riski!''
Tüm dünyayı korkutup yeni bir pandemi endişesi yaşatan maymun çiçeği virüsü hakkında bilinen ve bilinmeyen şeyleri Prof. Dr. Saçar anlattı. Söyledikleriyle, son zamanlarda salgın hakkında en çok sorulan sorulara yanıt vermiş oldu. İşte maymun çiçeği virüsünden korunma yöntemleri...
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Suzan Saçar, maymun çiçeği virüsünün Covid-19 gibi belirtisiz enfeksiyona yol açmadığını belirterek; “Maymun çiçeği virüsüne bağlı pandeminin olması beklenmemektedir” dedi. ‘Maymun çiçeği’ virüsünün öyküsü ve belirtileri hakkında bilgiler veren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Suzan Saçar, “Tüm dünyada Covid-19 salgını ile mücadeleye devam ederken, yeni bir salgın ile ilgili bilgiler ve uyarılar gelmeye başladı.
Bu yıla kadar Afrika'da her yıl birkaç yüz maymun çiçeği hastalığı olgusu ortaya çıkmaktaydı ve zaman zaman diğer kıtalarda da, enfekte hayvanlar veya insanlar aracılığıyla taşınması sonucu az sayı da olgu kümeleri görünmekteydi. Ancak son 1ayda özellikle Avrupa kıtasında çok sayıda vaka görüldü ve bu durum da tüm dünyanın dikkatinin bu hastalığa odaklanmasını sağladı.” dedi.
“Enfekte kişiden veya virüsle kontamine olmuş hayvansal ürünler ve cansız maddelerle temas sonucu bulaşıyor”
Maymun çiçeği virüsünün çoğu olguda kendi kendini sınırlayan bir hastalık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Suzan Saçar, şu bilgileri aktardı:
“Kuluçka süresi genelde 7-14 gün olup, 5-21 gün arasında da değişebilmektedir. Maymun çiçeği hastalarının çoğunda yalnızca ateş, vücut ağrıları, titreme ve yorgunluk olur. Daha ciddi seyirli hastalığı olan kişilerde, vücudun diğer bölgelerine de yayılabilen yüz ve ellerde kızarıklık ve döküntülü lezyonlar gelişir. Hastalık 2-4 hafta sürer. Yüzde 1 oranında hastanın kaybedilme riski vardır. Maymun çiçeği virüsü, enfekte hayvandan, enfekte kişiden veya virüsle kontamine olmuş hayvansal ürünler ve cansız maddelerle temas sonucu bulaşır. Virüs ayrıca plasenta yoluyla anneden fetüse geçer. Maymun çiçeği virüsü, insanlar arasında öncelikle döküntülü lezyonlar veya vücut sıvıları ile doğrudan temas yoluyla yayılır. Ayrıca uzun süreli, yüz yüze temas sırasında solunum salgılarıyla da yayılabilir.
Maymun çiçeği virüsü, insanlar arasında sarılma gibi yakın temas sırasında da bulaşır. Virüsün ilk dizilimi, suşun endemik ülkelerde rastladığımız suşlardan farklı olmadığını ve bu salgının muhtemelen daha çok insan davranışındaki bir değişiklikten kaynaklandığını göstermektedir. Avrupa CDC kuruluşunun belirttiğine göre, maymun çiçeği virüsü insanlar arasında kolayca yayılmamaktadır ve mevcut salgındaki çoğu vakada hafif hastalık semptomları bulunmaktadır, ancak gebe ve bağışıklığı baskılanmış kişiler ve gençler de dâhil olmak üzere bazı duyarlı gruplarda daha ciddi hastalık riski vardır.”