Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı! İşte İstanbul’un en güvenli ilçeleri
Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul için en riskli bölgeleri ve bu bölgelerde beklenen depremin büyüklüğünü açıkladı.
Son yıllarda neredeyse her geçen gün meydana gelen depremler vatandaşlarda endişeye neden olurken uzman isimler dikkatle takip ediliyor.
Tam bu noktada özellikle son depremler konusunda nokta atışı yapan deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Son olarak katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Üşümezsoy, sunulan haritalar üzerinden yaptığı değerlendirmelerde, İstanbul için en riskli bölgeleri ve bu bölgelerde beklenen depremin büyüklüğünü açıkladı.
O İLÇELER DİKKAT!
1999 Marmara Depremi’nin ardından sıkça dile getirilen “İstanbul’da Adalar Fayı kırılacak” tezine karşı çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu fayın ölü olduğunu ve deprem üretmeyeceğini söyledi. Üşümezsoy, asıl riskin Silivri-Kumburgaz çukurunda bulunan 35 kilometrelik fay hattı üzerinde olduğunu belirtti.