Prof. Dr. Öztürk'ten korkutan uyarı: O gazlar öldürebilir

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, termik santral konusunda vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Öztürk, 40 bin ton kömürün çıkaracağı gazın öldürücü olabileceğini söyledi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, termik santraliyle ilgili uyardı çıkan gazların öldürücü olabileceğini söyledi. Vatandaşların pencereleri kapalı tutması ve evden çıkmaması gerektiğini belirten Öztürk, bölgede görev yapan gazetecilerin de dikkatli olmalarını istedi.

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Milas'taki alevler içerisinde kalan termik santralin bölgede öldürücü olabileceğini söyledi.

İşte Öztürk'ün twitter'dan yaptığı o uyarı;

"Termik santral yanarsa, tesiste bulunan kömürün gelişi güzel yanması sonucu ciddi oranda SO2, CO, PM2.5, PM10 gibi sağlık için tehlikeli kirleticiler salımlanır. Termik santralden rüzgar rüzgarın etkisi sürüklenecek gazlar zehirli. Pencereleri kapalı tutalım ve evden çıkmayalım

"Sağlık için çok tehlikeli"

Termik santralde 40 bin ton kömür stoğu olduğu iddia edilmekte. Bu doğru ise bölgede insan sağlığı için çok çok riskli hava kirliliği oluşur. Kömürün gelişi güzel yanması sonucu oluşacak kirleticiler, PM10, SO2, CO, NO2 kirleticileridir. Bu kirleticiler sağlık için çok tehlikeli

Termik santral stoğunda kömürün gelişi güzel yanması sonucu hakim rüzgar yönünde sağlık için çok çok tehlikeli kirleticiler oluşur. Yöre halkımız hava kirliliği konusunda uyarılmalı.

"Bu gazlar ölümcüldür"

Bölgede program yapan gazeteciler, hakim rüzgar yönünden uzak dursunlar ve mutlaka aktif karbonlu maske taksınlar. Kömürün gelişi güzel yanması sonucu oluşan gazlar sağlık için çok çok tehlikeli.

Santral söndürme işlemi çok çok uzmanlık isteyen bir iştir. Aktif karbonlu maske maske kullanılması özellikle önemli. Gelişi güzel (kontrolsüz) kömürün yanması sonucu oluşan gazlar ölümcüldür.

Termik santralden salımlanan kirleticilerin hakim olduğu bölgelerde evlere aktif karbonlu maske dağıtılmalı, vatandaşın dışarı çıkması kesinlikle yasaklanmalı. Pencereler kesinlikle sıkı sıkı kapalı olmalı."