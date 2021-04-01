Prof. Dr. Orhan Şen'den bu sefer müjde geldi! İşte baharın başlayacağı tarih

Nisan'da sıralı meteorolojik olaylar bekliyoruz

Dün yapmış olduğu açıklamalarda Orhan Şen şunları söylemişti: “Mart’tan vazgeçtik ilk baharın birinci ayından vazgeçtik ama bol yağış oldu. Nisan ayında da sıralı meteorolojik olaylar bekliyoruz. Mart ayında ağaçların çiçek açması gerekiyordu ancak soğuktan donmalarına sebep oldu."