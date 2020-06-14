Prof. Dr. Naci Görür Bingöl depremini aylar öncesinden uyarmış

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen deprem için Prof. Dr. Naci Görür'ün aylar önce uyarı yaptığı ortaya çıktı. Görür, "Bingöl Karlıova'ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz" ifadelerini kullanmıştı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre; Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Malatya başta olmak üzere çevredeki birçok ilden hissedildi.

Aylar önce uyarmıştı

Depremin ardından ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün aylar önce yaptığı uyarı gündeme geldi. Prof. Dr. Naci Görür aylar önce yaptığı bir konuşmasında, "Bingöl Karlıova'ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz. Veya Adıyaman, Malatya yöresi. Ve oradan Maraş'a olan kesimlere özenli olmak lazım" ifadelerini kullanmıştı.