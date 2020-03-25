Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten koronavirüs kehaneti: Aşı çare olmayacak
"Koronavirüs'ten kaçış yok, istisnasız hepimiz yakalanacağız ama ne kadar geç o kadar iyi" diyen Prof. Dr. Mehmet Öz, "Aşısı bulunsa bile mutasyona her uğradığında aşı işlevini kaybedecek; tam koruma her zaman bağışıklık sisteminizdir" ifadelerini kullandı.
ABD'de 'sağlık gurusu' olarak ün kazanan, dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, birkaç ay içinde 17 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs'e ilişkin olarak dikkat çeken önerilerde bulundu.
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"Virüsten kaçış yok arkadaşlar"
"Bu virüsten kaçış yok arkadaşlar. İstisnasız hepimiz yakalanacağız. Ama ne kadar geç yakalanırsak o kadar iyi" diyen dünyaca ünlü Doktor Mehmet Öz, şunları kaydetti:
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Aşısı bulunsa bile mutasyona her uğradığında aşı işlevini kaybedecek. Grip aşıları da öyledir. Sizi sadece geçmiş senelerin grip virüslerinden korur.
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Yenilerinden değil. Yani tam koruma sağlamaz. Tam koruma her zaman için bağışıklık sisteminizdir.
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