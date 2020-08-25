Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir

'Rahat nefes alıyorsanız maskenin işlevi yoktur'

Bambudan yapılan maskelerin daha az terletebileceğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, "Bambu rahat nefes alıp vermek için değil bambu daha az terletir, sadece öyle bir avantaj olabilir. Rahat nefes alıp vermek dokunun içindeki deliklerin yani gözeneklerin büyüklüğü ile ilgili.