BIST 12.492
DOLAR 44,08
EURO 50,87
ALTIN 7.225,63
HABER /  GÜNCEL

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Denizli depremiyle ilgili açıklama

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Denizli depremiyle ilgili açıklama

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Depremin olduğu kesimde bulunan Pamukkale Fay Zonu birbirine paralel kısa fay parçalarından oluştuğundan büyüklüğü 4'e varan artçı depremler gelişebilir." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, depremin Buldan'ın kuzeyinde, 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti.

Prof. Dr. Sözbilir, depremin Pamukkale Fay Zonu üzerinde geliştiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Pamukkale Fay Zonu 5 fay segmentinden oluşan toplam 50 kilometre uzunluğunda diri bir faydır. Denizli için önemli bir sismik kaynak konumundadır. Fakat fay segmentlerinin uzunluğu 7 ile 12 kilometre arasında değiştiğinden 6-6,5 büyüklüğüne varan depremler üretebilir.

Meydana gelen depremin odak mekanizma çözümüne baktığımızda, depremin sol yanal doğrultu atımlı oblik normal faydan kaynaklandığını anlıyoruz.

Halkın panik yapmasını gerektirecek bir durum yok

Depremin olduğu kesimde bulunan Pamukkale Fay Zonu birbirine paralel kısa fay parçalarından oluştuğundan büyüklüğü 4'e varan artçı depremler gelişebilir. Halkın panik yapmasını gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyoruz."

İlgili Haberler
Denizli'de deprem oldu! AFAD son depremin büyüklüğünü duyurdu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
TFF'de kural değişikliği! Erman Toroğlu 'Bunu kimse bilmiyor' diyerek duyurdu
Foto Galeri TFF'de kural değişikliği! Erman Toroğlu 'Bunu kimse bilmiyor' diyerek duyurdu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye F-16'ları yolladı! Kuzey Kıbrıs'a 6 savaş uçağı kondu MSB'den açıklama
Türkiye F-16'ları yolladı! Kuzey Kıbrıs'a 6 savaş uçağı kondu MSB'den açıklama
Trump'tan yükselen benzin fiyatları için açıklama
Trump'tan yükselen benzin fiyatları için açıklama
Çocuklarda orta kulakta sıvı birikmesi işitme kaybına yol açabilir! Belirti vermiyor, işitme kaybına kadar gidiyor
Çocuklarda orta kulakta sıvı birikmesi işitme kaybına yol açabilir! Belirti vermiyor, işitme kaybına kadar gidiyor
Tüm doğal gaz tükendi! Gazprom'dan korkutan uyarı
Tüm doğal gaz tükendi! Gazprom'dan korkutan uyarı
Polisan Holding 2025'te 6,4 milyar lira konsolide gelir elde etti
Polisan Holding 2025'te 6,4 milyar lira konsolide gelir elde etti
Gündem yaratacak iddialar! İngiliz siyasetçi "İran 1000 ABD askerini öldürdü" dedi, Tel Aviv detayı
Gündem yaratacak iddialar! İngiliz siyasetçi "İran 1000 ABD askerini öldürdü" dedi, Tel Aviv detayı
GSK Türkiye'de üst düzey atama
GSK Türkiye'de üst düzey atama
Petrol fiyatı çıldırdı 4 yıldır böylesi hiç olmadı! Benzin ve motorine yine zam var
Petrol fiyatı çıldırdı 4 yıldır böylesi hiç olmadı! Benzin ve motorine yine zam var
Bakan Uraloğlu'ndan Denizli'deki 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan Denizli'deki 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
Usta söz yazarı Ülkü Aker hayatını kaybetti
Usta söz yazarı Ülkü Aker hayatını kaybetti
İran'da 175 çocuğun öldüğü okulu ABD füzesi vurmuş!
İran'da 175 çocuğun öldüğü okulu ABD füzesi vurmuş!
Ünlü gece kulübü kundaklandı, sahibi öldürüldü! İnfazın arkasındaki sır belli oldu
Ünlü gece kulübü kundaklandı, sahibi öldürüldü! İnfazın arkasındaki sır belli oldu