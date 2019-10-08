Prof. Dr. Filiz Yanık: Şeker hastalığının gebelikte tanınması son derece önemli

Gebelikte görülen diyabetin sadece annenin değil, fetusun, yenidoğanın sağlığını da çok etkileyen bir durum olduğuna dikkati çeken Yanık, şöyle devam etti: "Anne açısından kan şekerinin çok yüksek çıkması daha sonrası için çok ciddi sıkıntılar oluşturabiliyor. Annede göz dibi problemleri ve böbrekle ilgili problemler oluşabiliyor. En çok da karşımıza çıkan preeklampsi dediğimiz gebelik zehirlenmesini bu tür hastalarda daha çok görüyoruz."