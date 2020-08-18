Prof. Dr. Emre Alkin açıkladı: Koronavirüs aşısı bulunursa alın fiyatları gevşer

“Ekonomilerde düzelme, hastalığın kontrol altına alındığı andan itibaren olur. Pandeminin kendiliğinden kaybolması, onu kontrol altına almak anlamına gelmiyor. Mutlaka tıp biliminin bir çare bulması gerekiyor. Ben de raporlarımda sayısız kez, ‘çare ekonomide değil çare tıpta’ demiştim.”