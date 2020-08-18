Prof. Dr. Emre Alkin açıkladı: Koronavirüs aşısı bulunursa alın fiyatları gevşer
Altın fiyatları hız kesmiyor. Bugün de geçtiğimiz haftaya oranla 2,3 artışla başlayan altının bu yükselişi sürecek mi? Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin altın fiyatlarındaki gevşeme şartını açıkladı. Altın yatırımcısı dikkat işte o kritik açıklamalar...
Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, altın fiyatlarındaki gelişmeleri ve ileriye yönelik beklentileri değerlendirdi.
Prof. Dr. Alkin, “Altının yükselmesi önce ABD Merkez Bankası'nın, hemen ardından da Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere tüm merkez bankaları ile devletlerin parayı bollaştırıp faizi düşürmeleri neticesinde gerçekleşti” diye konuştu.
Piyasaya para enjekte edilmesinin, günün birinde salgına çare olacak ilacın ya da aşının bulunacağı hesabıyla herkesin elindeki tüm kozları masaya sürmesi anlamına geldiğini ifade eden Prof. Dr. Alkin şöyle devam etti:
“Ekonomilerde düzelme, hastalığın kontrol altına alındığı andan itibaren olur. Pandeminin kendiliğinden kaybolması, onu kontrol altına almak anlamına gelmiyor. Mutlaka tıp biliminin bir çare bulması gerekiyor. Ben de raporlarımda sayısız kez, ‘çare ekonomide değil çare tıpta’ demiştim.”