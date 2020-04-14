Prof. Dr. Dökmetaş koronavirüsün bitişiyle ilgili tarih verdi

Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı.

Doğru bilinen yanlışlardan birinin de eldiven kullanımı olduğunu söyleyen Dökmetaş, eldivenin sağlık açısından çok daha zararlı olduğunu ve mikropların taşınmasına aracılık ettiğini kaydetti. Dökmetaş, özellikle marketlerde kasiyerlerin kullandığı eldivenlere anlam veremediğini söyleyerek eldiven kullanımının durdurulması gerektiğini söyledi.

Altaylı'nın koronavirüs salgınından kurtulma tarihiyle ilgili sorusuna ise Dökmetaş, Türkiye'nin önünde iki ayrı seçeneğin bulunduğunu söyledi. Bilim Kurulunun kurallarına uyulması halinde 23 Nisan'da durumun netleşeceğini ve salgının aşağıya doğru ivmelenebileceğini kaydeden Dökmetaş, 19 Mayıs sonrası ise salgının çok daha yavaşlayacağını, insanların temmuzda ise tatile çıkabileceklerini ileri sürdü. Dökmetaş kurallara uyulmaması halinde bu sürenin çok daha uzayabileceğini kaydetti.