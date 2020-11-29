Prof. Dr. Canan Karatay'ın koronavirüs gargarası faydalı çıktı meğer haklıymış
Prof. Dr. Canan Karatay, koronavirüsten (Covid-19) korunmak için gargara önerdi. Ancak linç edildi. Karatay yılmadı, neden gargara önerdiğini, sözlerinin nasıl çarpıtıldığını tek tek anlattı... İşte Canan Karatay'a göre gargara Covid-19'dan nasıl soruyor sorusunun cevabı...
Koronavirüs salgının ilk döneminde virüsten korunmak için "kelle paça çorbası için "önerisinde bulunan Prof. DR. Canan Karatay, gelen tepkiler üzerine bir süre kenara çekildi. Ardından tekrar ortaya çıkıp, "Koronadan korunmak için gargara yapın" dedi. Yine eleştiriler yükseldi. Ancak kısa süre sonra dünyanın pek çok saygın kuruluşundan koronavirüsten korunmak için gargara önerisi geldi. Canan Karay, koronavirüsten korunma yollarını Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e açıkladı. Yılmaz Özdil de "Karatay'ın gargara demesi ciddi bir iştir, gargaraya getirmeyelim lütfen" diyerek o önerileri köşesine taşıdı. İşte Canan Karatay'ın Yılmaz Özdil'e gönderdiği koronadan korunma öneriyle ilgili mektup...
Korkaklarla dolu Türkiye'nin en cesur insanlarından biri, hiç şüphesiz Profesör Canan Karatay… Onca saldırıya, onca linç kampanyasına rağmen, sözlerini çarpıtmalarına rağmen, söylemediği sözleri sanki söylemiş gibi yazmalarına rağmen, asla geri adım atmıyor, görüşlerini ısrarla dile getirmeye devam ediyor. En son çıktı, “gargara yapın” dedi. Bunu koronavirüse karşı bir tedavi yöntemi olarak değil, tıpkı maske gibi, koruyucu önlem olarak söyledi. Her zamanki gibi sözlerini çarpıttılar, gargarayla tedavi olur mu filan diye alay etmeye çalıştılar, Profesör Canan Karatay'ın söylediklerini gargaraya getirmeye çalıştılar. Hatta “halk Karatay'ın yalan söylediğini biliyor” bile dediler.
Profesör Canan Karatay, işte bu konuyla alakalı olarak bana bir e-posta gönderdi. “Neden yalan söylemediğimi bilimsel veri ve gerçeklerle açıklamak istiyorum” diyor. Buyrun okuyalım…
“Gargara yapın dedim. ‘Yalan söylüyor' diyenlere, neden yalan söylemediğimi bilimsel veri ve gerçeklerle açıklamak istiyorum.
1) Corona-19 damlacık yoluyla bulaşıyor. Bunu bilmeyen duymayan kalmadı.
2) Damlacık yoluyla bulaşmak demek, ağız, burun, boğaz yolu ile bulaşmak demektir.
3) Yani, bir kişinin hastalanması, yani virüsün vücuda girebilmesi için önce AĞIZ-BURUN-BOĞAZ kapılarından vize alması ve geçmesi gerekmektedir. Bunun lamı-cimi yoktur.