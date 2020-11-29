Prof. Dr. Canan Karatay'dan yeni koronavirüsten korunma önlemleri! Gargarayı gargaraya getirmeyin

Korkaklarla dolu Türkiye'nin en cesur insanlarından biri, hiç şüphesiz Profesör Canan Karatay… Onca saldırıya, onca linç kampanyasına rağmen, sözlerini çarpıtmalarına rağmen, söylemediği sözleri sanki söylemiş gibi yazmalarına rağmen, asla geri adım atmıyor, görüşlerini ısrarla dile getirmeye devam ediyor. En son çıktı, “gargara yapın” dedi. Bunu koronavirüse karşı bir tedavi yöntemi olarak değil, tıpkı maske gibi, koruyucu önlem olarak söyledi. Her zamanki gibi sözlerini çarpıttılar, gargarayla tedavi olur mu filan diye alay etmeye çalıştılar, Profesör Canan Karatay'ın söylediklerini gargaraya getirmeye çalıştılar. Hatta “halk Karatay'ın yalan söylediğini biliyor” bile dediler.