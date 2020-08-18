Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu'ndan olay çıkış: Şüpheli hasta otobüsle evine yollanıyor

Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda gördüğü tedavi sonrası iyileşen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, son günlerde artan vakaların nedenlerine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Artışın en önemli nedeninin teşhis konulan hastayı kontrol edememek olduğunu belirten Prof. Dr. Tutluoğlu, “Hasta bize geliyor, test yaptırıyor. Test 2 veya 3 günde çıkıyor. ‘Git evine izole ol’ diyoruz. Otobüsle, metro ile gelen hasta kesin tanı konulmadığı için rahat hareket ederek evine gidiyor. Sonuç pozitif çıkınca, ‘Sen evinde kendini 14 gün izole et’ diyoruz. Kendi haline bıraktığımız hasta ayaklarıyla virüsü yayıyor. Hastalık bu şekilde yayılıyor ve bir türlü önlenemiyor” diye konuştu.

"Teşhis konulan hastayı dışarı bırakmamalıyız"

Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, salgının yayılmaması için Covid-19 hastasını dışarı bırakmamak ve kontrollü olarak izole etmek gerektiğini ifade eden Tutluoğlu, “Teşhis koyduğumuz hastayı anında araç veya ambulanslarla sokağa bırakmak yerine yurt veya otellerde 14 gün karantinaya alabiliriz" diye konuştu.

Artışın ikinci nedeni Bilim Kurulu üyelerinin burukluk yaşaması.

Bilim Kurulu’nda görev yapan kişilerle zaman zaman görüştüğünü belirten Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, “Artışın ikinci nedeni Bilim Kurulu üyelerinin burukluk yaşaması. Bakanlık, Bilim Kurulu’nın verdiği mesajları ve kararları artık tam uygulamıyor. Bilim Kurulu bu konudan memnun değil” diyerek salgının kendi haline bırakıldığını ve sistemin üzerine yıkıldığı yönünde hava sezdiğini belirtti.