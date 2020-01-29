Prof. Dr. Bedri Gencer'in deprem paylaşımına Yıldız Teknik Üniversitesi'nden tepki

Prof. Dr. Bedri Gencer'in Elazığ depremi sonrası yaptığı paylaşım kamuoyunun büyük tepkisini çekti. Yıldız Teknik Üniversitesi, "haddini aşan ve kabul edilmesi mümkün olmayan paylaşım" açıklaması yaptı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer'in, Türkiye'yi sarsan Elazığ depremiyle ilgili medya hesabından yaptığı paylaşımda afetleri çocuk evliliklerinin yasaklanmasına bağlaması büyük tepki çekmişti.

"Haddini aşan paylaşım"

Yıldız Teknik Üniversitesi, resmi Twitter hesabından Prof. Dr. Gencer'e tepki gösterdi. Üniversite açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Üniversitemizde görevli bir öğretim üyesinin sosyal medyada yer alan, haddini aşan ve kabul edilmesi mümkün olmayan paylaşımına ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.