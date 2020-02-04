Prof. Bedri Gencer ders başı yaptı Yıldız Teknik'teki ilk dersi bakın ne oldu?

ELAZIĞ depremi sonrası skandal ifadelere imza atarak afetlerin yaşanmasını çocuk yaşta evliliğin yasaklanmasına bağlayan, ardından üniversite yönetiminin inceleme başlattığı Prof. Dr. Bedri Gencer Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ders başı yaptığını duyurdu.

Türkiye insanının büyük acılar yaşamasına neden olan Elazığ depreminin ardından yaptığı paylaşımda afetleri çocuk yaşta evliliklerin yasaklanmasına bağlayan ve "Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım" diyen profesör Bedri Gencer, Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki görevine döndü.

İlk dersi de çocuk evlilikleri

Üniversite yönetiminin Gencer'in paylaşımına ilişkin inceleme başlattığını duyurmasına karşın, Gencer sosyal medya hesabından bugün ders başı yaptığını duyuran bir mesaj paylaştı. Verdiği ilk derste çocuk yaşta evlilikler üzerine oldu.

Gencer şunları söyledi;

Ulu Hakanın Ulu Çınarı

Adını Sultan II.Abdülhamid’in Yıldız Sarayından olan Üniversitemizde bugün ders başı yaptık elhamdülillah. Hayırlı olsun

Verdiğimiz Sosyoloji dersinin içeriği aile ve hukuk sosyolojisinden meşrûiyet/yasallık,çocuk/erken evlilik gibi konularla zenginleşecek pic.twitter.com/xX2UacAQ7l — Bedri Gencer (@GencerBedri) February 3, 2020

Bugünkü ilk derste sosyolojiye giriş yanında gündemdeki erken evlilik yaşı ve mülkün temeli adalet-zulüm ilişkisi açısından gayretullaha dokunma temasının derin bir sosyolojik açıklamasını yaptık.Hayretle dinleyen öğrenciler,"Keşke bunu ileri-geri konuşan herkes dinlese" dediler. — Bedri Gencer (@GencerBedri) February 3, 2020

Paylaşımı silip depremle ilgisi olmadığını söylemişti

Gencer, Elazığ depreminin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, Ebola virüsü, Avustralya, Çin gayretullaha dokundu, azap geldi. Maazallah biz de zinayı, livatayı yasallaştırırsak, Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" demişti. Gencer daha sonra bu paylaşımını silmiş ve mesajının depremle ilgisi olmadığını ileri sürmüştü. Kaynak: ‘Çocuk evliliklerinin yasaklanması deprem getirdi’ diyen gerici profesör ders başı yaptığını duyurdu