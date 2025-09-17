BIST 11.179
Prim günü eksik olanlar aman dikkat! Bu ödemeleri alamayacaksınız

Türkiye’de işveren hatası ya da işçinin ihmali nedeniyle sigortasız çalışanların sayısı artıyor. Bu ihmal, çalışanların ve ailelerinin emeklilik güvencesi hakkına zarar veriyor. Hayatını kaybeden sigortalı işçinin eşi, çocukları hatta anne ve babası ölüm aylığı hakkında faydalanabiliyor. Peki ölüm aylığı alabilmek için SSK, Bağ-Kur sigortalılarda hangi şartlar aranıyor? Ölüm aylığı hangi aile üyesine ne kadar ödeniyor? İşte detaylar...

İşveren hatası ya da işçinin ihmali sonucunda sigortasız çalışan kesimde büyük bir artış yaşanıyor. Sigortasız çalışanlar ve aileleri bu nedenle ömür boyu maddi sıkıntı yaşıyor ve emeklilik güvencesi hakkından mahrum kalabiliyor.

Çalışan kişi sigortalı çalışmaya devam ederken asgari prim gün sürelerini tamamlarsa kişi çalışırken ya da işsizken hayatını kaybettiğinde eşine ve çocuklarına dul ve yetim aylığı bağlanabilir.

ASGARİ PRİM GÜNÜ KİM İÇİN NE KADAR?

Emekli Sandığı (4/c) ve BAĞ-KUR (4/b) statüsünde en az 1800 gündür. SSK’da (4/a) ise en az 5 yıldan beri sigortalı olup toplam 900 prim günü şartı aranıyor.

BAĞ-KUR’lular için bu şartlara ilaveten prim borcunun bulunmaması gerekiyor. SSK’lı çalışanların primlerinin ödenmesinden işveren sorumlu olduğu için onlarda primlerin ödenmesi değil, Sosyal Güvenlik Kurumu’na primlerin bildirilmesi yeterli bulunuyor.

