Prim borcundan dolayı emekli olamayanlar dikkat! Yeni fırsat var tarih belli oldu
Hükümetin pandemi sürecinde devreye soktuğu en sonuncu istihdam paketiyle birlikte, prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara müthiş bir fırsat doğdu. İşte detaylar...
Prim borcu nedeniyle binlerce emekli olamayan vatandaşa yeni fırsat doğdu. Binlerce esnaf, çiftçi ve vatandaşa borç yapılandırma fırsatı tanınıyor. İstihdam paketi kapsamında esnaf, çiftçi ve vatandaş sağlık prim borçlarını yapılandıracak. Yasayla birlikte 165 milyar TL sosyal güvenlik alacağı toplanacağı belirtiliyor. Borçların yapılandırılması için vatandaşlara 2 ay süre verilecek. İşte paketin ayrıntıları;
İstihdam paketi kapsamında Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası prim borçları başta olmak üzere yapılandırılacak sosyal güvenlik alacakları 165 milyar TL olarak hesaplandı. Sağlık primi borcu bulunan binlerce esnaf, çiftçi ve vatandaşa yasa kapsamında yapılandırma, dondurma, ihya ve prim borçlarından kurtulma fırsatı tanınıyor.
1 Kasım'da başlıyor
Emeklilik için bu imkânı bekleyenlere fırsat doğarken, faaliyetlerini sürdürüp de geçmiş borçlarını yatırmayanların Bağ-Kur kayıtları 1 Kasım'dan itibaren yeniden başlayacak.
2 ay içinde başvurulucak
Esnaf ve çiftçiye 31 Ekim öncesi borçlarını ödemeleri için yasanın çıkmasından itibaren 2 ay süre verilecek. Bu süre yasanın yayımlandığı tarih itibarıyla başlayacak. Borcunu peşin ödemeyenler de yapılandırma için başvurabilecek.