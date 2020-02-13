Prens Selman'ı avucunun içine alan güzel şimdi de İngiliz futbol devini satın aldırıyor

İngiliz Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın yeni sahibi belli olmak üzere. Newcastle United'ı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Salman satın alıyor. Ada basınında yer alan haberlere göre; taraftarlar arasında 343 milyon sterline el sıkışıldı. Prens Selman'ın aklına Newcastle'ı alma düşüncesini sokan kişinin Carla DiBello olduğu iddia edildi.