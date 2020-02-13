Prens Selman'ı avucunun içine alan güzel şimdi de İngiliz futbol devini satın aldırıyor
İNGİLTERE Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Newcastle United'ı Prens Selman satın alıyor. Prens Selman'ı Newcastle United'ı satın almaya ikna eden ise Carla DiBello isimli güzel oldu. Prens Selman, DiBello'ya teslim oldu.
İngiliz Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın yeni sahibi belli olmak üzere. Newcastle United'ı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Salman satın alıyor. Ada basınında yer alan haberlere göre; taraftarlar arasında 343 milyon sterline el sıkışıldı. Prens Selman'ın aklına Newcastle'ı alma düşüncesini sokan kişinin Carla DiBello olduğu iddia edildi.
Newcastle United'ın mevcut sahibi Mike Ashley ile Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu arasında devam eden görüşmelerde son aşamaya gelindiği öne sürüldü. Ada basınında yer alan haberlere göre; taraftarlar arasında 343 milyon sterline el sıkışıldı.
Prensi ikna eden güzel
Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın aklına Newcastle'ı alma düşüncesini sokan kişinin Carla DiBello olduğu iddia edildi.
The Wall Street Journal'da yer alan haberde, Carlo DiBello'nun Newcastle United ile Selman arasında yapılan görüşmelerde kilit rol üstlendiği yazıldı.