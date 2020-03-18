Prens Harry'de Coronavirus şüphesi! Testi pozitif çıkan isimlerle buluştu
KANADA'da yeni hayatlarına başlayan Prens Harry ve Meghan Markle'ın Koronavirüs'e karşı tedbir almalarına rağmen Prens Harry'nin Koronavirüs olabileceği gündeme geldi.
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılmalarıyla uzun bir süre konuşulan Meghan Markle ve Prens Harry çifti, Kanada'da hayatlarını sürdürürken Koronavirüs şüphesiyle karşı karşıya kaldılar.
Prens Harry, İngiltere’de bulunduğu dönemde bir etkinlikte Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile bir araya geldi. Bu buluşmadan birkaç gün önce Hamilton, Coronavirus testleri pozitif çıkan Sophie Gregoire Trudeau (Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi) ve oyuncu Idris Elba ile aynı etkinlikte buluşmuştu. Hamilton’ın hasta olduğu ya da Corona testi yaptırıp yaptırmadığıyla ilgili henüz bir bilgi alınmadı.
Entertainment Tonight Canada’nın çifte yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Meghan ve Harry çifti, herkes gibi tedbiri elden bırakmıyor ve Megxit sonrası yeni hayatlarına başladıkları Kanada’da hükümetin tavsiyelerine uyuyor. Bir kaynak, “Çift testinin pozitif çıktığını bildikleri kişilerle uzak durmaları gerektiğini biliyorlar ve buna göre hareket ediyorlar” ifadesini kullandı.
Kraliyet çifti, salgın sonrası kendilerini kalabalıklardan uzak tutacak etkinliklerden uzak kalıyor. Kraliçe II. Elizabeth de her yıl mart ayında yaptığı bahçe partisi ile Cheshire ve Camden ziyaretlerini ertelemişti.