Prens Harry'de Coronavirus şüphesi! Testi pozitif çıkan isimlerle buluştu

Prens Harry, İngiltere’de bulunduğu dönemde bir etkinlikte Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile bir araya geldi. Bu buluşmadan birkaç gün önce Hamilton, Coronavirus testleri pozitif çıkan Sophie Gregoire Trudeau (Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi) ve oyuncu Idris Elba ile aynı etkinlikte buluşmuştu. Hamilton’ın hasta olduğu ya da Corona testi yaptırıp yaptırmadığıyla ilgili henüz bir bilgi alınmadı.