BIST 1.086
DOLAR 7,43
EURO 8,79
ALTIN 462,51
HABER /  DÜNYA

Prens Harry ve Meghan Markle Netflix ile el skıştı

Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra ne yapacakları merak edilen Prens Harry ve Meghan Markle, bir dizi program için Netflix ile anlaşmaya vardı.

Abone ol

İngiltere’den ayrıldıktan sonra Hollywood çevresinde film ve televizyon projeleri peşinde koştuğu söylenen Prens Harry ve Meghan Markle çifti, Netflix'le bir anlaşma imzaladı. Çift, birkaç yıllık sözleşme kapsamında belgeseller, kısa diziler, filmler, şovlar ve çocuk programları yapacak.

Çift yaptıkları açıklamada "Hayatlarımız, birey olarak ve çift olarak bize insan ruhunun gücünü anlamamızı sağladı: Cesaret, direnç ve bağ ihtiyacı. Odağımızda bilgi ve umut veren içerikler olacak. Yeni ebeveynler olarak, ilham verici aile programları yapmak bizim için de önemli olacak. Yeni ebeveynler olarak, ilham verici aile programlaması yapmak, doğru ve ilişkilendirilebilir bir bakış açısıyla güçlü hikâye anlatımı sunmak bizim için de önemli" ifadelerini kullandı.

Harry ile Meghan, Netflix ile çalışacak olmaktan memnuniyet duyduklarını da ekledi. Netflix'in içerikten sorumlu yöneticisi Ted Sarandos ise, çiftin 'yaratıcı evleri' olarak Netflix'i seçmelerinden gurur duyduğunu belirtti.

Kaliforniya'ya yerleşmişti
Şok bir karar alarak yaklaşık altı ay önce tüm kraliyet unvanlarını geride bırakan çift, önce Kanada’ya taşınmış ardından da ABD Kaliforniya'ya yerleşmişti.

Meghan Markle son olarak seslendirme yapmıştı
‘Suits’ dizisindeki rolüyle tanınan Meghan Markle, son olarak Disney Plus belgeseli ‘Elephants’ı seslendirmişti. Prens Harry ise, kısa süre önce Netflix belgeseli ‘Rising Phoenix’in yapımcılarıyla çalışmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Eran Zahavi, yüzde 90 olarak Fenerbahçe'ye imza atacak
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı TÜFE bakın kaç oldu!
İBB raporu: Kıyıların yüzde 40'ına erişilemiyor, nüfusun %70’i deprem bölgesinde yaşıyor
Habertürk yazarı Negahan Alçı da tuzağa düştü fena dolandırdılar
Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: Güney Kıbrıs hariç herkesle aynı masaya oturabiliriz
Yıldırım-9 Şenyayla operasyonu başlatıldı! 1.022 personel görev alıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da bir köy karantinaya alındı
Sultangazi'de devriye gezen polis bacağından vurulmuş olarak buldu
Son dakika ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç ekranı için tıkla
İstanbul'da polis ceza yağdırdı! Vatandaş isyan etti
PTT’den TURPEX ile yurt dışına ekonomik ve hızlı gönderi
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Cansever şarkıcılık için ilk adımı attı
Yorumlar