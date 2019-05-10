Prens Harry ve Meghan Markle bebeğine maymun benzetmesi yaptı! BBC işten kovdu!
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın Pazartesi günü dünyaya gelen bebekleri Archie'nin doğum haberini şempanze fotoğraflı bir paylaşım ile sosyal medyadan duyurun BBC sunucusunun işine son verildi.
Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle yaklaşık 1 yıl önce evlenmiş ve bebeklerinin bahar aylarında dünyaya geleceği duyurulmuştu. Geçtiğimiz Pazartesi, saat 5.26'da dünyaya gelen bebek Archie'nin doğumunun ardından hastaneden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle için BBC sunucusu Baker, "Kraliyet bebeği hastaneden ayrılıyor" dedi ve bir evin basamaklarında şempanzeleriyle poz veren bir çiftin fotoğrafına yer verdiği mesajını sosyal medya hesabından yayınladı. Baker, tepkiler üzerine paylaşımını sildi ve özür diledi.
Düşes Meghan Markle'ın Afrika kökenli bir Amerikalı olması nedeniyle bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ırkçılık suçlamasına hedef olan Danny Baker, "Kraliyet ailesi ve sirk hayvanları esprim, maymun ve ırkçılık arasında bağlantı kurulmuş gibi yorumlandı. Amacım sadece kraliyet ailesini tiye almaktı. Kraliyet ailesini izlemek çok güçlü olduğum bir alan değil. Tüm samimiyetimle özür diliyorum" dedi.
Sosyal medyada yarım milyon takipçisi olan 61 yaşındaki Barker, paltosu, şapkası ve bastonuyla "zengin görünümlü" maymunun fotoğrafını komik olduğu için kullandığını belirterek "Kendi oğlumun fotoğrafını da kullanabilirdim" diye konuştu.
BBC'den yapılan açıklamada da "Bu, istasyonumuzun temsil ettiği değerlerle bağdaşmayan ciddi bir muhakeme hatası. Danny çok iyi bir yayıncı ama artık bizdeki haftalık programlarını yapmayacak" denildi.