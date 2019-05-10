Prens Harry ve Meghan Markle bebeğine maymun benzetmesi yaptı! BBC işten kovdu!

Düşes Meghan Markle'ın Afrika kökenli bir Amerikalı olması nedeniyle bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ırkçılık suçlamasına hedef olan Danny Baker, "Kraliyet ailesi ve sirk hayvanları esprim, maymun ve ırkçılık arasında bağlantı kurulmuş gibi yorumlandı. Amacım sadece kraliyet ailesini tiye almaktı. Kraliyet ailesini izlemek çok güçlü olduğum bir alan değil. Tüm samimiyetimle özür diliyorum" dedi.