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Prens Harry ve eşi Meghan Markle Kraliyet ailesi üst düzey üyeliğinden çekildiler!

İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğinden çekildiklerini duyurdular.

İngiltere'nin Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan Markle, Kraliyet ailesinden çekildiklerini ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını ilan ettiler. Çift bu kararı almak için uzun uzun istişare ettiklerini belirttiler.

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Çift tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Aylar süren derin düşünce ve fikir alışverişi sonucu, bu yıl bir değişim yapma ve bu kurum içinde kendimize daha yenilikçi bir rol biçimlendirmeye başlama kararı aldık. Kraliçe'ye tam desteğimiz sürerken, Kraliyet ailesindeki 'üst düzey' görevlerimizden çekildiğimizi ve ekonomik olarak bağımsızlığımızı kazanma yolunda çalışmaya başlayacağımızı söylemek isteriz."

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Sussex Dükü ve Düşesi, İngiltere ve Kuzey Amerika arasında yaşamanın, oğullarının "Hem içine doğmuş olduğu kraliyet geleneğinin değerini anlamasını", hem de kendilerine hayatlarının bir sonraki bölümüne odaklanmak için fırsat sağlayacağını belirtti.

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Çift İngiltere ve Kuzey Amerika arasında yaşarken, Kraliçe'ye, Milletler Birliği'ne (Commenwealth) ve hamilik yaptıkları yerlere karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceklerini de bildirdi. Harry ve Meghan bundan sonraki hayatlarında bir yardım derneği kurmayı planladıklarını da ifade etti.

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