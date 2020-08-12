Prens Harry ile Prens William için bomba iddia! 'Asıl kriz onların arasındaydı'
Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle ve Prens Harry'nin hikayesinin anlatıldığı kitapta Prens Harry ile Prens William arasındaki iddialar dikkat çekti.
Meghan Markle ile Prens Harry'nin hikayesini anlatan Finding Freedom kitabı raflardaki yerini aldı. Daha çıkmadan alıntılarıyla gündemden düşmeyen kitabın yayınlanmasının ardından ise iddialar olay yarattı.
Bir süredir bazı gazetelerde alıntıları yayımlanan kitap, 31 Mart'da resmi olarak aileden ayrılan Harry ve Meghan Markle ile ilgili çarpıcı iddialara yer verdi.
Omid Scobie ve Carolyn Durand'ın kaleme aldığı kitapta yer verilen iddialara göre, işlerin buraya varmasının en önemli sebebi, Prens Harry ile ağabeyi Prens William arasında yaşanan ve giderek büyüyen anlaşmazlıklardı.
İki yazarın ileri sürdüğüne göre William ile Harry arasındaki gerilimin en önemli sebeplerinden biri Meghan Markle konusunda aynı görüşleri paylaşmamaları. Prens William'ın, kardeşinin aşık olduğu kadını bir türlü benimseyememesiydi.