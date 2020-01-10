Prens Harry eşi Meghan Markle ile Kraliyet ailesinden çekildi

Çift tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Aylar süren derin düşünce ve fikir alışverişi sonucu, bu yıl bir değişim yapma ve bu kurum içinde kendimize daha yenilikçi bir rol biçimlendirmeye başlama kararı aldık. Kraliçe'ye tam desteğimiz sürerken, Kraliyet ailesindeki 'üst düzey' görevlerimizden çekildiğimizi ve ekonomik olarak bağımsızlığımızı kazanma yolunda çalışmaya başlayacağımızı söylemek isteriz."