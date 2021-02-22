Pozları olay olan Serenay Sarıkaya'nın Maldivler'e kiminle gittiği ortaya çıktı!
Maldivler'de tatil yapan Serenay Sarıkaya'nın yanında kim olduğu ortaya çıktı. Demet Akalın bile merak etmişti.
Serenay Sarıkaya, kural bozdu. Maldiv tatilinin her anını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşıyor. Tatil pozlarıyla da hayranlarını mest etmeyi başarıyor. Bikinili mayolu paylaşımları ayrı ayrı sosyal medyaya damga vurdu.
Instagram'da binlerce beğeni alan pozlarını kimin çektiği ise herkesin kafasında bir soru işaretiydi. Demet Akalın, o soruyu geçtiğimiz gün dile döktü. Sarıkaya'nın pozlarını beğenmeyen Akalın, "Kim çekiyor bunları? İnanılmaz ışık vardır orada telefonu değiştir" ifadelerini kullanmıştı.
Birbirinden iddialı pozları art arda paylaşan Sarıkaya ise bir süre yanında kim olduğunu, kiminle tatil yaptığını sakladı. Fakat sonra her şeyi açığa çıkardı.
Demet Akalın'ın sorusuna da yanıt vermiş olan Sarıkaya, annesiyle pozunu yükledi.