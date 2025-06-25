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Potanın Perileri turnuvaya veda etti

Potanın Perileri turnuvaya veda etti

2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Basketbol Takımı, normal süresi 68-68 biten karşılaşmada İtalya’ya uzatmada 76-74 mağlup olarak yarı final şansını kaybetti.

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2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız ile İtalya karşı karşıya geldi. Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmada normal süre 68-68'lik eşitlikle geçilirken, İtalya uzatmada Potanın Perileri'nin 76-74'lük skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı bu sonuçla turnuvaya veda etti. Ay-Yıldızlılar 5'incilik-8'incilik klasman maçlarına çıkacak.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT: İtalya 20-17 Türkiye

2. PERİYOT: İtalya 31-35 Türkiye

3. PERİYOT: İtalya 50-50 Türkiye

4. PERİYOT: İtalya 68-68 Türkiye

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