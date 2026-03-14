Potanın Perileri Japonya'yı devirdi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında Japonya'yı 75-67 yendi.

Bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini alan Türkiye, organizasyonda yarın Avustralya ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Japonya, özellikle orta mesafeden bulduğu basketlerle rakibine üstünlük kurdu. Ay-yıldızlılar ise pota altından ve dış atışlardan ürettiği sayılarla rakibine karşılık vermeye çalıştı. Japonya, büyük bir bölümünü önde götürdüğü ilk periyodu 20-16 üstün bitirdi.

Türkiye, ikinci periyotta özellikle boyalı alandan ürettiği sayılarla rakibiyle arasındaki farkı azaltmaya çalıştı. Milli takım, 12. dakikada da Alperi Onar'ın turnikeden bulduğu basketle beraberliği yakaladı: 20-20. Sonrasında üst üste attığı üç sayılık basketlerle oyun üstünlüğünü eline alan Japonya, 19. dakikada Yamamoto'nun üç sayılık isabetiyle aradaki farkı 11'e çıkardı: 41-30. Türkiye, geride kalan zamanda farkı eritmeye çalışsa da Japonya soyunma odasına 41-35 önde gitti.

İlk yarının sonunda yakaladığı 5-0 seriyle soyunma odasına 41-35 mağlup giden Türkiye, ikinci yarının başlarında da Beren Burke'nin 23. dakikada pota altından bulduğu basketle 11-0'lık seri yakaladı ve maçta öne geçti: 41-46. Sonrasında arka arkaya üçlükler bulan Japonya, 25. dakikada Takada'nın dış atış isabetiyle 9-0'lık seri yakalayarak yeniden üstünlüğü ele aldı: 50-46. Bu serinin ardından tempoyu artıran ay-yıldızlılar, Sevgi Uzun'un 29. dakikada üç sayılık basketiyle 6-0'lık seri yakalayarak yeniden öne geçti: 50-52. Milli takım, Alperi Onar'ın dış atıştan bulduğu basketle de son çeyreğe 55-54 önde girdi.

Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, 33. dakikada Alperi Onar'ın turnikesiyle 6-0'lık seri yakaladı: 54-61. Sonrasında Japonya, boyalı alandan ürettiği skorlarla zaman zaman aradaki farkı 2'ye kadar indirdi. Türkiye, kıran kırana geçen maçın son bölümünde hata yapmadı ve karşılaşmayı 75-67 kazandı.

Karşılaşmanın sonunda milli oyuncu Beren Burke, "maçın oyuncusu" ödülünü aldı.