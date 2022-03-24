Portekiz Türkiye maçı canlı izle maçın golleri ve geniş özeti

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye, Portekiz'e konuk oluyor. Porto'daki Dragao Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada Almanya'dan Daniel Siebert düdük çalacak ve zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Portekiz - Türkiye

Portekiz: Costa, Dalot, Pereira, Fonte, Guerreiro, Moutinho, Silva, Otavio, Fernandes, Jota, Ronaldo

Türkiye: Uğurcan, Ozan, Merih, Çağlar, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak

Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için mücadele eden A Milli Futbol Takımımızın önünde zorlu bir yol bulunuyor.

Ay-Yıldızlıların ilk hedefi tek maç eleme usulü oynanacak müsabakada Portekiz'i geçerek play-off finaline kalmak. Milli takım finale kalması halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle Konya'da karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadı'nda 29 Mart Salı günü yapılacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Milli takım bu maçı da kazanması halinde Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

Türkiye, Portekiz müsabakasının ardından Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile 29 Mart Salı günü Konya'da özel maçta karşılaşacak.