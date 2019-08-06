Porsuk Barajı'nda su miktarı kritik seviyelere düştü peki şimdi ne olacak?

ESKİ tarafından yapılan yazılı açıklamada Porsuk Barajı’ndaki su seviyesinin yüzde 40 seviyesinde olduğu kaydedilerek, "Eskişehir halkının tarım yapması için bırakılan bu suyun haricinde Eskişehir sulaması dışında bulunan Polatlı bölgesinin bir kısmına da tarım amaçlı su bırakılmakta, bu nedenle barajdan bırakılan günlük su miktarı 1 milyon metreküpü geçmektedir.