Porsuk Barajı 3 kilometre çekildi 70 yıllık minare tamamen ortaya çıktı!

Kayıklar karada oturuyor: Bu arada baraj yatağında yer alan Sofça Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların çoğu balıkçılıkla geçimini sağlıyor. Önceki yıllara göre balık tutmakta zorlanan köy sakinleri umutla yağış bekliyor. Yetirince balık tutulamadığı için kullanılmayan kayıklar ise karaya oturdu.