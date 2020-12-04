Porsuk Barajı 3 kilometre çekildi 70 yıllık minare tamamen ortaya çıktı!
ESKİŞEHİR ile Kütahya arasında bulunan Porsuk Barajı kurumaya başladı. Barajın bir bölümünde çekilme meydana geldi. Hal böyle olunca 70 yıl önce inşa edilen minare tamamen gün yüzüne çıktı.
Sulama ve içme suyu temini amacıyla 1966-1972 yılları arasında inşa edilen Porsuk Barajı’nda su seviyesi düştü. Kuraklık sebebiyle yaklaşık 3 kilometre boyunca çekilen baraj suları drone ile havadan görüntülendi. Köy halkı, önceden yüzlerce kilo tuttuğu balıkları özlediğini söylüyor.
Porsuk Çayı’nın menderesler haricinde bir bölümünün kuruduğu gözlenirken, su seviyesi yüzde 34 azaldı. Şimdilerde koyunların otlatıldığı Porsuk, eski günlerini mumla arıyor.
Suların çekilmesiyle Sofça Mahallesi’nde 1950 yılında inşa edilen minare ve birkaç bina gün yüzüne çıktı. Porsuk Barajı’nın yapımıyla o yıllardan buyana sular altında kalan minare, kuraklığın boyutunu gözler önüne seriyor. Toprağı çatlayan arazinin tam ortasında kalan minare ilginç görüntüler oluşturdu.
Kayıklar karada oturuyor: Bu arada baraj yatağında yer alan Sofça Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların çoğu balıkçılıkla geçimini sağlıyor. Önceki yıllara göre balık tutmakta zorlanan köy sakinleri umutla yağış bekliyor. Yetirince balık tutulamadığı için kullanılmayan kayıklar ise karaya oturdu.