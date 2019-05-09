Porno yıldızından İmamoğlu’na tam destek

‪Bazı insanlar suçlu ve haksız olduğu halde kendilerini olağanüstü güçlü hissederler. Bu tipolojideki insan türlerini böyle düşünmeye sevkeden, kendi ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları ve edepsizlikleridir. Böyle kimseler zarar verdiği kişiyi susturmak bir yana dursun, onu bir de suçlu çıkarırlar. Kimi suçlular aynı zamanda tam bir düzenbaz olurlar.‬‬‬‬

‪Devam edelim.‬‬‬‬

‪İBB seçimlerinin sonucunda ortaya çıkan şüpheyi giderebilmek adına, giriştikleri araştırma sonucu ortaya çıkan şaibeyi delillendirerek “yasal başvuru tarihi” içinde YSK’ya başvuran partililerin, şüphelerinde haklı olduğu ortaya çıktı. YSK, delillere dayanarak İBB seçimlerini iptal etti. Ayrıca YSK, İmamoğlu’na verilen mazbatayı da iptal etti. Bunların hepsi yasal süreç içerisinde gerçekleşti. ‬‬‬‬

YSK, İBB seçiminin tekrarlanması hususunda karar aldı.

Nedeni çok açık ve net.

İşte YSK’nın iptal etme nedeni.

Sandık başlarında görev yapan sandık başkanları ve sandık kurulu üyelerine ilişkin usulsüzlükler tesbit edilmiş. Yani orada olmaması gereken, o vazifeye uygun olmayan kişiler atanmış. Aynı zamanda oy sayım ve döküm cetvellerinde usülsüzlükler tesbit edilmiş.

Gayriresmi yollarla atanan sandık görevlilerinin yine başında bulunduğu 22 sandığa ait oy sayım ve döküm cetvelinin kayıp olduğu ve YSK sistemine boş olarak işlenmesi tesbit edilmiş. Bu usülsüzlükler üzerine 31 Mart’ta yapılan İBB seçimini YSK iptal etmiş oldu. Yasal manada bu ilk iptal edilmiş seçim değil. Bu denli iptaller geçmişte de CHP lehine yaşanmış.

Ortada yukarıda saydığım somut deliller olmasına karşın, YSK’nın kararını tanımadıklarını söyleyen CHP, YSK üyelerini hedef gösterdi. Bir anda İstanbul seçimlerinde yaşanan bu durumu bir kargaşa, bir kaos ortamına çevirmek isteyen akbabalar havada uçuşmaya başladı.

Her şey çok güzel olacak sloganıyla ülke sanatçılarımız bir anda organize bir biçimde ortalığa çıktı. Hani görende İstanbul belediyesini sanki o hiç sevmedikleri Yorgo yönetiyor. İstanbul’u düşmanın elinden kurtarmaya çalışıyorlar.

Ya o Galatasaray’lı beyfendiye ne demeli. 23 Haziran’da herşey çok güzel olacak çıkışı. Hem Futbolu hem de taraftarını zehirlemesi, GS gibi bir futbol klubü yöneticisi bir insana yakışmıyor.

Bu arada Fransa’dan Almanya’ya, ABD’den Porno yıldızlarına kadar İmamoğlu’na ilginç ve tuhaf bulduğum bir destek seli var. Kimi demokrasiye sahip çıkın, kimi not ettik, kimi savaş çıkar gibi tuhaf çıkışlar yapıyor. Bu seçimler herhalde dünyanın başka bir yerinde bu şekilde yaşanmıyordur. Çok haraketli. Çok enteresan.

Düşünsenize Fransa ya da Almanya da ki bir yerel belediye seçimleriyle alakalı bizim bir üst düzey bakanımız, “sizi not ettik, bu seçim iptali bir savaş nedenidir” gibi yorumlar yapıyor olsun. Komik bir durum. Tam da Cem Yılmaz’lık bir durum. Cem Yılmaz demişken kendisi pek siyasetten anlamam fakat İmamoğlu’nu çok sevdim, herşey çok güzel olacak çıkışı ile desteğini ortaya koydu.Takıldığım nokta, herşey çok mu kötü acaba ki İmamoğlunu bir kurtarıcı edasıyla bekliyorlar. Hele bir de biri var ki İmamoğlu için günümüzün Atatürk’ü dedi. Aman kardeşim dur. Bu dile daha yeni alışmışken dur hele.

Neyse.

Bu bizim İmamoğlu da ne acayip bir karaktermiş ki 6 ay öncesine kadar hiç kimsenin tanımadığı bu şahsiyete Porno yıldızları bile sahip çıkıyor hem de Ramazan ayında. İlginç.

Sonuçta.

‪Dünyada bu kadar karmaşık yapıları ve bir birine benzemez kişileri bir araya getirebilecek bir kaç ülke bir kaç istihbarat örgütü vardır. DAEŞ’i laboratuvar ortamında kuranlar dünyanın her yerinden örgüte eleman bulup bir araya getirdi. ‬‬‬‬

‪Erdoğan nefretide aynı laboratuvarlarda geliştirildi ve dışarıya salındı. FETÖ’cüleri, APO’cuları, Gül’cüleri, Davutoğlu’cuları, Kemalist’leri bir araya getirdi! Emanuel Karasu‪ ile‬ Theodor Herzl eksik olmasaymış kadro mükemmel olacakmış!!‬‬‬‬‬‬