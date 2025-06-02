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Popüler çocuk giyim ürünleri hakkında toplatma kararı! Aileler dikkat bu ürünleri geri verin

Popüler çocuk giyim ürünleri hakkında toplatma kararı! Aileler dikkat bu ürünleri geri verin

Ticaret Bakanlığı, boğulma riski taşıyan bebek giysisini ifşa etti. Ürünler yasaklandı, ebeveynlere acil iade çağrısı yapıldı.

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Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan ürünleri açıklamaya devam ediyor. Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi portalında yaptığı son güncellemeyle “Hello Baby” marka bazı bebek giysilerinin risk taşıdığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, beyaz ve turuncu renkli baskılı body'lerdeki çıtçıtların koparak küçük parçaya dönüşme riski taşıdığı, bu nedenle özellikle bebeklerde boğulma tehlikesi oluşturduğu belirtildi. Ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

ebebek'TEN GERİ ÇAĞIRMA AÇIKLAMASI

Bebek ürünleri perakende zinciri ebebek, Hello Baby markalı riskli ürünleri mağazalarından satın alan müşterilere çağrıda bulundu. Firma, "kullanılmış dahi olsa" ürünlerin iade alınacağını ve para iadesi yapılacağını açıkladı.

Geri çağrılan ürünler arasında, Hello Baby Çıtçıtlı Zıbın 2’li Kısa Kol Body Somon Renk (Kız Bebek) ve Hello Baby Lacivert Çıtçıtlı Atlet Body (Erkek Bebek) bulunuyor. Ürünleri iade eden ebeveynler, nakit iade ya da 2 yıl geçerli hediye çeki talep edebilecek.

ebebek’ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ticaret Bakanlığı’nın testlerinde ürünlerin ‘Çocuk Giysilerinde Mekanik Güvenlik’ kriterlerine uymadığı ve piyasaya arzının kanuna aykırı olduğu tespit edilmiştir. Değerli ebeveynlerimizden, kullanılmış olsa dahi bu ürünleri en yakın ebebek mağazasına 30 gün içinde teslim etmelerini rica ederiz.”

Popüler çocuk giyim ürünleri hakkında toplatma kararı! Aileler dikkat bu ürünleri geri verin - Resim: 0

Popüler çocuk giyim ürünleri hakkında toplatma kararı! Aileler dikkat bu ürünleri geri verin - Resim: 1

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