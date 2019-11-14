Popstar'ın sunucusu Osmantan Erkır'ın yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı

Jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Ebru Gündeş ve Armağan Çağlayan gibi isimlerin bulunduğu Popstar Türkiye yarışmasının sevilen sunucusu Osmantan Erkır, şimdilerde sessiz sakin bir yaşam sürüyor. Erkır, şu sıralar kamera karşısında yer almasa da yapımcılığa devam ediyor.