Popstar Mehtap Yılmaz TV8 2. Sayfa'da ağladı Bergen 'Sen Affetsen Ben Affetmem'i yasakladılar

Bergen filmi ile klibi çakıştı, 2 ay ambargo yedi: 'Acıların kadını' olarak bilinen ve çile dolu hayatı Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde oynadığı film ile vizyona girecek olan Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını okuyan ve cuma günü klibini yayınlayacak olan Mehtap Yılmaz, 2 ay şarkıyı okuyamama cezası aldığını söyleyerek isyan etti.