Popstar Mehtap Yılmaz TV8 2. Sayfa'da ağladı Bergen 'Sen Affetsen Ben Affetmem'i yasakladılar
TV8 2. Sayfa canlı yayınına katılan Popstar Mehtap Yılmaz, Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısına çektiği klibin yasaklandığını ve 2 ay boyunca şarkıyı söylemesine engel getirildiğini söyleyerek ağladı.
Yıllar önce Popstar yarışmasında Arabesk okuyan ve özellikle Bergen şarkıları söyleyerek ünlenen Mehtap Yılmaz, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Bergen şarkılarıyla ünlenen Mehtap Yılmaz, 2. Sayfa canlı yayınında Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde oynadığı ve günlerdir film müzikleriyle gündemden düşmeyen Arabesk müzik şarkıcısı Bergen'in hayatını konu alan filmin yapımcılarının kendisine ambargo uyguladığını söyleyerek gözyaşı döktü. Mehtap Yılmaz, Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısına çektiği ve cuma günü çıkarmaya hazırlandığı klibine 2 ay yasak getirildiğini ifade etti.
2. Sayfa canlı yayınına konuk olan ve Bergen için hazırlanan Saygı albümünde "Sen Affetsen Ben Affetmem" şarkısını okuyan Gülşen'i sert bir dille eleştirerek beğenmediğini söyleyen Mehtap Yılmaz, Bergen filminin vizyona gireceği 4 Mart Cuma günü klibini yayınlayacaktı.
Bergen filmi ile klibi çakıştı, 2 ay ambargo yedi: 'Acıların kadını' olarak bilinen ve çile dolu hayatı Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde oynadığı film ile vizyona girecek olan Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını okuyan ve cuma günü klibini yayınlayacak olan Mehtap Yılmaz, 2 ay şarkıyı okuyamama cezası aldığını söyleyerek isyan etti.
2. Sayfa programında verilen yasağa gözyaşları içinde isyan eden Yılmaz, "Kimsenin hakkı kimsede kalmaz" dedi.