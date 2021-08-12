Popstar Mehtap Yılmaz: Doktor kardeşim için pavyonda çalıştım, yüzüme bakmıyor!

Popstar Alaturka programıyla tüm Türkiye'ye kendini tanıtan ve hem sesiyle hemd e hayat hikayesiyle milyonları etkileyen Mehtap Yılmaz, Tv8'de yayınlanan Paylaş Benimle programında pavyon hayatının çirkin yüzüne dair tüm bilinmeyenleri 3 gün boyunca detaylıca anlattı. Anlatırken kah ağlayan kah gülen Mehtap Yılmaz, pavyon hayatının karanlığına Hacettepe Tıp Fakültesi'nde okuttuğu ve doktor olan erkek kardeşi için katlandığını ancak kardeşinin kendisinin yüzüne bakmadığını gözyaşları içinde anlattı.