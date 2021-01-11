Popstar Bayhan 'rahibeler baktı' deyip her şeyi Exxen'de anlattı: Annem fare zehrini...
Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda Katarsis X-TRA'da bu haftaki konuk Popstar Bayhan oldu. Bayhan'ın anlattıkları herkesi dehşete düşürdü.
Bayhan Gürhan, 2003 yılında düzenlenen Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yapmış olduğu Kanal D'de yayınlanan Popstar yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını duyurmuştu. Yarışmadan sonra Bayhan kısa sürede adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Bayhan yarışmadan sonra "Popstar", "Kısa Veda" ve "Hayal edemiyorum" isimli albümleri çıkamıştı. 2012 yılında STV'de yayınlanan, Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı Kendimize Doğru dizisinde uzun süre rol almıştı.
5 yıl önce Zuhal Topal'la programına evlenmek için katılan Bayhan bir süredir ekranlardan uzak olarak yaşıyor.
Uzman klinik psikolog Gökhan Çınar’ın sunduğu 'Katarsis X-TRA'nın bu haftaki konuğu Bayhan oldu. Programda Bayhan'ın anlattıkları herkesi şok etti.