Poposunu açması olay olmuştu Hatice durmuyor son paylaşımında yine açtı
Podyumda yürüdüğü esnada kalçasını açarak çok konuşulan ünlü şarkıcı Hatice, yine rahat durmadı Sosyal medya hesabı İnstagram'dan yaptığı son paylaşımında yine açtı..
Geçtiğimiz ay ünlü modacı Muammer Ketenci'nin defilesinde podyumda yürüdüğü anda birden elbisesinin kuyruğunu açarak kalçasını gösteren Hatice magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu.
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Defiledeki hareketiyle büyük tepkilere neden olan Hatice, sosyal medya hesabı İnstagram'dan tartışma yaratacak bir paylaşıma daha imza attı.
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"Beni her kişi değiş er kişi taşır": Hatice, leopar desenli sırtı ve kalça kısmı açık elbisesiyle poz vererek, "Beni her kişi değiş er kişi taşır" notunu düştü.
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Hatice'nin havuz başında verdiği bu poza takipçilerinden yine tepki yağdı.
Bir takipçi, "Aklını başına topla! Bırak oranı buranı göstermeyi de sağlam bir albüm yap dinleyelim" yorumunu yaptı.
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