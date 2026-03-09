Pop müziğin efsane ismiydi! Söz yazarı Ülkü Aker sevenlerini yasa boğdu...

"MİNNETLE ANIYORUM"

1970’li ve 1980’li yıllarda özellikle yabancı şarkılara yazdığı Türkçe sözlerle tanınan Aker'in vefatını Ajda Pekkan, sosyal medya hesabından duyurdu.Pekkan, "Türk pop müziğinin değerli söz yazarlarından Ülkü Aker’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müzik bizi bir çok şarkıda bir araya getirdi ama sözlerini yazdığı günden beri, kadınların özgürlüğünü, kendi yolunu seçme cesaretini ve hayata karşı dik duruşunu anlatan, 8 Mart için adeta marş haline gelmiş 'Sana Ne Kime Ne' şarkımız bugün her yerde söylenirken Ülkü Aker’e veda etmek çok daha zorlaşıyor benim için... Müzik var oldukça yazdığı her şiir dinleyicinin kalbinde yasamaya devam edecek. Sevgili Ülkü Aker’i saygı ve minnetle anıyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" dedi.