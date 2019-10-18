‘Ponzi’ Arzu’nun davasında dosya mütalaa için savcılığa gönderildi

Bursa, İstanbul ve İzmir'de, yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi Düzeni' yöntemiyle 75 kişiyi 13 milyon TL dolandırdığı iddia edilen Arzu Mertgil'in, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi.