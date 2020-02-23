Pompalı tüfeklerle film gibi soygun market sahibi şaka sandı
ADANA'da ellerinde av tüfekleriyle bir markete giren saldırganlar, 'Kıpırdarsan ölürsün' dedikleri market sahibini etkisiz hale getirip soygun yaptı. Market sahibi ilk anda adamların şaka yaptığını sandığını söyledi.
ADANA'da kiraladıkları otomobil ile gittikleri market sahibi Hasan Özkaya'yı (29) av tüfeğiyle etkisiz hale getirip, 120 sigara ve 4 bin 500 lirayı alan maskeli 5 kişi, tutuklandı. Gaspçıları görünce ellerini havaya kaldıran Özkaya, "Olayın şaka olduğunu sandım" dedi.
Olay, 19 Şubat gecesi Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki markette yaşandı. İş yeri sahibi Hasan Ö.'nün tek başına olduğu markete ellerinde av tüfeği bulunan maskeli 4 kişi girdi. Hasan Ö.'yü "Hareket edersen ölürsün, canını seviyorsan akıllı dur" diyerek, tehdit eden şüpheliler, 120 paket sigara ve bir laptop ile kasadaki 4 bin 500 lirayı alıp kaçtı.
Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İhbar üzerine araştırma başlatan Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yüzlerinde maske olması nedeniyle kimliklerini tespit edemediği şüphelileri bulmak için bölgedeki 100 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Görüntülerden şüphelilerin, camlarında rüzgarlık bulunan beyaz renkli plakasız otomobille kaçtıkları saptandı.
Marka ve modeli belirlenen otomobili bulmak için kentteki oto kiralama firmalarıyla irtibata geçildi. Otomobilin plakasının 01 ADR 870 olduğu belirlendi. Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerinden aracın tüm geçiş güzergahları belirlendi. Oto kiralama firmasındaki güvenlik kamerası görüntüleri ile marketteki görüntüler eşleştirildi.