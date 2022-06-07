Pompadaki motorin fiyatını gören teyzenin aklı başından gitti : Anam bittik bittik tövbe o ne gı...

TÜRKİYE'deki akaryakıt fiyatları öyle bir hale geldi ki pompadaki rakamlar insanın aklını başından alıyor. Bu durumu yansıtan bir annenin hali sosyal medyada viral oldu. Tokatlı teyze pompada sürekli artan rakamları görünce dizlerini dövdü...

TÜRKİYE'de benzin ve motorin fiyatları arka arkaya gelen rekor zamlarla vatandaşın aklını başından aldı. Motorin fiyatlarına yine yüklü bir zam yoldayken, sosyal medyaya düşen bir video vatandaşın halinin özeti oldu. Tokatlı teyze eşi ve oğluyla benzin istasyonunda yakıt alırken, gözü pompadaki fiyata takıldı. Rakam 600 bini geçince kendini kaybeden teyze, 'Anam 200 bine gidiyorduk 2 milyar mı olacak, bittik... Bittik... Ben bir daha bir yere çıkmam' diyerek dizlerini dövdü. Baba ise pompadaki rakamdan gözünü almadan 'artık işe de gitmem' dedi. Pompacı ile yaşanan diyalogda hayli ilginçti. İşte herkesin dilindeki o video: