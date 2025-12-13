Pompa fiyatlarında sürpriz gelişme! Akaryakıta dev indirim
Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, uzun süren bekleyişin ardından akaryakıt fiyatlarına yansımaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, benzin fiyatlarında salı gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılması bekleniyor. Bu gelişme, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İşte haberin ayrıntıları...
Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor. Son olarak otogaza 4 Aralık'ta 80 kuruş zam gelmişti. Brent petrolde yaşanan düşüşün ardından, akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. Brent petrolün varil fiyatı son bir kaç gündür 62 doların altına geriledi. Bu düşüşün Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını yansıyıp yansımayacağı merak ediliyordu.
BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR
Beklenen haber geldi. Benzine salı günü 2 TL 2 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirim gelmesi halinde benzin fiyatları 52 lira civarına gerileyecek.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 54.40 TL
Motorin litre fiyatı: 55.08 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 54.25 TL
Motorin litre fiyatı: 54.93 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL