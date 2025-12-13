BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.902,25

Pompa fiyatlarında sürpriz gelişme! Akaryakıta dev indirim

|
Pompa fiyatlarında sürpriz gelişme! Akaryakıta dev indirim

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, uzun süren bekleyişin ardından akaryakıt fiyatlarına yansımaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, benzin fiyatlarında salı gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılması bekleniyor. Bu gelişme, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İşte haberin ayrıntıları...

Pompa fiyatlarında sürpriz gelişme! Akaryakıta dev indirim - Resim: 1

Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor. Son olarak otogaza 4 Aralık'ta 80 kuruş zam gelmişti. Brent petrolde yaşanan düşüşün ardından, akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. Brent petrolün varil fiyatı son bir kaç gündür 62 doların altına geriledi. Bu düşüşün Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını yansıyıp yansımayacağı merak ediliyordu.

16
Pompa fiyatlarında sürpriz gelişme! Akaryakıta dev indirim - Resim: 2

BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Beklenen haber geldi. Benzine salı günü 2 TL 2 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirim gelmesi halinde benzin fiyatları 52 lira civarına gerileyecek. 

26
Pompa fiyatlarında sürpriz gelişme! Akaryakıta dev indirim - Resim: 3

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.40 TL

Motorin litre fiyatı: 55.08 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

36
Pompa fiyatlarında sürpriz gelişme! Akaryakıta dev indirim - Resim: 4

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.25 TL

Motorin litre fiyatı: 54.93 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

46