Polonya Başbakan Yardımcısı Türkiye’yi öve öve bitiremedi

Polonya'nın Kielce kentinde düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (MSPO 2026), savunma sektörünün önde gelen şirket ve temsilcilerini bir araya getirdi. Fuara 43 ülkeden 1209 şirket ile 60 resmi yabancı heyet katıldı.

Organizasyonun açılışına Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile Türkiye'den Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün katıldı.

POLONYA BAKANINDAN TÜRKİYE VURGUSU

Polonya'nın geçmişte ağırlıklı olarak dışarıdan askeri teçhizat tedarik eden bir ülke olduğunu belirten Kosiniak-Kamysz, artık üretim kapasitesini de geliştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki dönüşümünü örnek gösteren Kosiniak-Kamysz, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'e de dikkat çekti.

Polonyalı Bakan, Türkiye'nin yalnızca kendi ihtiyaçlarına yönelik üretim yapmadığını, aynı zamanda savunma ürünlerini ihraç ettiğini ve ihracatı teşvik eden kapsamlı bir yapı oluşturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aramızda Türkiye Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Görgün de var. Ancak bunu dünyadaki hiçbir kurumla kıyaslayamazsınız, çünkü bu çok yönlü bir kurum. Onlar sadece kendi ihtiyaçları için üretmekle ve satın almakla kalmıyor, aynı zamanda ihraç ediyor ve bu ihracatı teşvik ediyorlar."

"TÜRKİYE DEVASA BİR SIÇRAMA GERÇEKLEŞTİRDİ"

Kosiniak-Kamysz, Türkiye'nin savunma sanayiinde son 20 yılda önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirterek, bu modelin Polonya'da da uygulanmasını istediklerini söyledi.

Polonyalı Bakan, "Bu, Polonya'da da gerçekleştirmek istediğimiz bir model. Türkiye devasa bir sıçrama gerçekleştirdi. 20 yıl içinde bir dönüşümden geçti. Eskiden kendi ihtiyaçları için teçhizatın yüzde 20'sini üretiyor, yüzde 80'ini ise dışarıdan satın alıyordu. Bugün bu oranlar tam tersi durumda" ifadelerini kullandı.

Kosiniak-Kamysz, Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişimini daha önce de gündeme getirmişti. Bakan, haziran ayında Varşova'da Savunma Sanayii Başkanı Görgün ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Türkiye'nin son 20 yılda savunma alanında büyük ilerleme kaydettiğini belirtmişti.

POLONYA'DAN YERLİ ÜRETİMİ GÜÇLENDİRECEK ADIM

Polonya da ordusunun modernizasyonu ve yerli savunma sanayiinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kosiniak-Kamysz, askeri teçhizat tedarikinde yerli ve yabancı üreticiler arasında yüzde 50'lik bir dengeye ulaştıklarını açıkladı.

MSPO 2026 kapsamında Polonya savunma sanayii tarafından geliştirilen yeni sistemler sergilenirken, farklı ülkelerin şirketleriyle çeşitli anlaşmalar da imzalandı.

Bu kapsamda Polonya Silahlanma Ajansı ile Güney Kore merkezli Hanwha Aerospace arasında HOMAR-K çok namlulu roketatar sistemlerinin yedek parçalarının üretimi ve montajına ilişkin teknik dokümantasyon ve lisans anlaşması yapıldı.