Politic's Communication Research'ın anketi: Erdoğan en güvenilir lider neredeyse 3 kat fark attı
Politic's Communication Research araştırmasına göre; 'en güvenilir lider' yüzde 42.27 ile açık ara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Ankette, Erdoğan en yakın rakibini neredeyse 3'e katladı.
Politic's Communication Research firması Türkiye siyasi gündem araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 5 Kasım-20 Kasım 2020 tarihleri arasında 2 bin 700 kişi ile 17 ilde yüz yüze farklı sosyo-ekonomik, sosyo-demografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet ve il-ilçe kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş kişiler ile görüşülerek gerçekleştirilen anket sonuçlandı. Türkiye siyasi gündemine göre yapılan ankette, siyasi haber takibinden gazete okumaya, televizyon programlarının takibine, korona virüsten en güvenilir lidere kadar birçok soru cevap buldu.
"En güvenilir lider Erdoğan"
Yapılan anket çalışmasında vatandaşlara yöneltilen 'en güvendiğiniz lider' sorusuna, vatandaşların yüzde 42,27 'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevabı verirken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 16,62, İYİ Parti Lideri Meral Akşener yüzde 14,72, MHP Lideri Devlet Bahçeli yüzde 8,18 oranında destek buldu. Güvenilir lider araştırmasında Muharrem İnce'nin yüzde 5,68 destek alması dikkat çekti.
Araştırmaya katılanlar "bugün seçim olsa" sorusuna ise yüzde 36,89 ile AK Parti, yüzde 21,25 ile CHP, yüzde 13,76 ile İYİ Parti, yüzde 9,27 ile HDP, yüzde 8,83 MHP cevabını verdi.
Türkiye'nin en önemli sorunu
Araştırmada, siyaset, eğitim ve adalet konusunda vatandaşların ciddi bir güven kaybı yaşadıkları net bir şekilde gözlemlendiğini gördüklerini belirten Politic's Genel Müdürü Recep Güven, "Ankete katılanların yüzde 30,21'i Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi, yüzde 29.21'i pandemi, yüzde 15.69'u eğitim, yüzde 13'ü işsizlik olduğunu ifade ettiler' dedi.