Politic's Communication Research'ın anketi: Erdoğan en güvenilir lider neredeyse 3 kat fark attı

Politic's Communication Research firması Türkiye siyasi gündem araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 5 Kasım-20 Kasım 2020 tarihleri arasında 2 bin 700 kişi ile 17 ilde yüz yüze farklı sosyo-ekonomik, sosyo-demografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet ve il-ilçe kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş kişiler ile görüşülerek gerçekleştirilen anket sonuçlandı. Türkiye siyasi gündemine göre yapılan ankette, siyasi haber takibinden gazete okumaya, televizyon programlarının takibine, korona virüsten en güvenilir lidere kadar birçok soru cevap buldu.