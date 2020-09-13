Polisten tepki! Sultangazi'de bedava döner dağıtıldı sosyal mesafe hiçe sayıldı

Sultangazi'de 50. Yıl Mahallesi C Caddesi üzerinde Suriyeli uyruklu bir kişi, lokanta açılışı yaptı ve açılışa özel bedava döner dağıtımında bulundu. Bedava dönere en çok çocuklar ilgi gösterdi. Zaman zaman yoğun kalabalık oluştu.