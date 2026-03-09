BIST 12.492
Polisten kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsüne verilen cezaya bakın

Polisten kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsüne verilen cezaya bakın

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tehlikeli kullandığı motosikletle polisten kaçmaya çalışan sürücüye 497 bin 465 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünü takip etti.

Motosikletli iki polis, sürücü Kemal B'yi Gürselpaşa Mahallesi'nde yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "dur ihtarına uymamak", "kırmızı ışık ihlali", "ehliyetsiz motosiklet kullanmak", "kask kullanmamak", "plakanın okunabilirliğini engelleyecek şekilde üzerinde değişiklik yapmak veya plakanın farklı bir yere takılması", "makas atmak", "mevzuata uygun teknik değişikliği süresi içinde ilgili kuruluşa bildirmemek", "zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkmak" ve "muayenesiz araçla trafiğe çıkmak" maddelerinden 497 bin 465 lira ceza kesildi.

Motosikleti trafikten men edilen Kemal B, adli işlem için Mustafa Sarı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

