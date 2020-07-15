BIST 117.741
DOLAR 6,87
EURO 7,85
ALTIN 398,88
HABER /  GÜNCEL

Polisten kaçarken yere fırlattığı poşetten çıktı!

HATAY'da polisin "Dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan 2 şüphelinin yola attığı poşette esrar ele geçirildi.Kovalamacayı sürdüren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Abone ol

Hatay'da polis ekipleri durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan sürücü ile yanındaki kişi otomobille kaçmaya başladı.

Poşeti fırlatıp kaçmaya devam etti

Kovalamaca sırasında şüpheliler bir poşeti otomobilden yola atarak, kaçmaya devam etti.

Ekiplerin ele geçirdiği poşetten, 1 kilo 250 gram esrar çıktı.

Kovalamacayı sürdüren ekipler, araçtaki şüpheliler D.Ö. ve M.E'yi gözaltına aldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
'Yarısı bile doğruysa' deyip ekledi: Türkiye oyun değiştirici
Şenol Güneş yabancı sınırlamasında rengini belli etti
Hulusi Akar: Ermenistan açtığı bu kumpasta boğulacaktır
Erdoğan'dan 15 Temmuz töreninde tarihi açıklamalar! Gelin deyip herkese çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül arasında sürpriz görüşme! Tebrik ve davet
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan duygulandıran paylaşım
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kurum, Rize'deki selde mağdur olan vatanadaşlara güzel haberi verdi
İsrail güçleri Kudüs'te evlilik hazırlığı yapan Filistinlinin evini yıktı
2020 kurbanlık fiyatları Ankara-İzmir-İstanbul kaç para?
Edirne'de Fatih'in eğitim aldığı Saatli Medrese müze olacak
İstanbul'da korkunç olay! Cesedini 8 parçaya ayırıp poşet içinde TEM'e attılar kimliği belli oldu
AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler ağaçtan düştü
Yorumlar