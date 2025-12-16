Polislerin mesai saati değişiyor! Yerlikaya duyurdu yeni mezun detayı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidileceğini duyurdu. Yeni sistemin hayata geçeceği tarihi açıklayan Bakan Yerlikaya, ayrıca Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet mensuplarının ücretlerinin de dengeleneceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmeleri dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptı. Yerlikaya, polislerin çalışma saatlerinde yeni bir sisteme geçileceğini duyurdu.

ATAMALARDA YENİ DÖNEM

2025 yılının Mart ayında görev puanı sistemine geçildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği'ndeki bu uygulamayla birlikte atama sistemi hakkaniyet, şeffaf ve kurumsal ihtiyaca uygun hale geldi. Önceden yılda 2 kere eş durumu ve mazeret atamaları yapılırken, artık her ay bir mazeret ataması yapmaya başladık. Ayrıca 2026 yani önümüzdeki yıl genel atama döneminde zorunlu ikinci şark tebligatı gönderilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu'yla ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyleyen Yerlikaya, "Teşkilatımızın özlemle beklediği bir teşkilat kanunu ile ilgili hazırlıklarımızı yapacağız ve gazi Meclisimizin takdirine arz edeceğiz." şeklinde konuştu.

POLİSLERİN ÇALIŞMA SAATİ DEĞİŞİYOR

Polislerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidileceğini belirten Yerlikaya, "Mezun olan yeni personelimizin arkadaşlarının yanına, yani meslektaşlarının yanına dağıtılmasından sonra 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz. Daha önce bunu personel eksikliğinden dolayı yapamıyorduk. Ama bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda bunu tamamlayacağız." dedi.

ÜCRETLER DE DENGELENECEK

Yerlikaya, "İç güvenlik hizmeti yürüten Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet hizmetleri sınıfında çalışan arkadaşlarımızın ücretlerinde dengelemeyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Onu da zamanı geldiği zaman inşallah hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.