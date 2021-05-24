Polislere hakaret yağdırmışlardı! Adnan Oktar'ın avukatlarının kirli tezgahları çöktü
Birçok suçtan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın avukatlarının kirli tezgahı çöktü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, Adnan Oktar'ın avukatları Ayşe Toprak ve Sinem Mollahasanoğlu'nun internet üzerinden tüm resmi kurumlara dilekçeler gönderip, Oktar soruşturmasını yapan polis memurlarına "Kriptocu, FETÖ'cü, karanlık yapı" diye hakaretlerde bulundukları bildirildi.
Başsavcılık da Avukatlık Kanunu gereğince bu iki avukat hakkında "hakaret" suçundan soruşturma yürütmek için Adalet Bakanlığından "soruşturma izni" istedi.
Bakanlığın soruşturmaya gerek görmesi üzerine savcılık şüpheli avukatlardan savunmalarını istedi.
Şüpheliler Ayşe Toprak ve Sinem Mollahasanoğlu ile avukatları Buket Malkoç savcılığa yazılı savunma verdi.