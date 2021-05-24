Polislere hakaret yağdırmışlardı! Adnan Oktar'ın avukatlarının kirli tezgahları çöktü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, Adnan Oktar'ın avukatları Ayşe Toprak ve Sinem Mollahasanoğlu'nun internet üzerinden tüm resmi kurumlara dilekçeler gönderip, Oktar soruşturmasını yapan polis memurlarına "Kriptocu, FETÖ'cü, karanlık yapı" diye hakaretlerde bulundukları bildirildi.